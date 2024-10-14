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04:01, 14 октября 2024Интернет и СМИ

Парень сделал ДНК-тест и узнал неожиданную правду о родстве с сестрой-близнецом

Фото: Matthias Bein / Globallookpress.com

Пользователь Reddit поделился историей о том, как сделал ДНК-тест и узнал неожиданную правду о родстве с сестрой-близнецом. Выяснилось, что у 16-летних близнецов разные отцы.

Автор поста написал, что его мать состояла в интимных отношениях с двумя мужчинами, когда забеременела. По словам парня, он сделал ДНК-тест, который показал, что у них с сестрой разные отцы. «Это всегда было странно, и мы получаем много вопросов по этому поводу», — отметил он. Помимо него, ДНК-тест также сделал отец его сестры. «Тест показал, что он — ее отец, но не мой», — объяснил герой истории.

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Молодой человек рассказал, что родство с его биологическим отцом пришлось доказывать через суд, однако тот отказался от общения с ним и нашел способ не платить алименты. «Так что моя сестра выросла с отцом, а я нет», — уточнил он.

Автор истории добавил, что мать пыталась через суд сделать отца его сестры опекуном. «Судья решил, что ему не нужно быть моим опекуном, но он должен приглашать меня на любые большие мероприятия и семейные праздники, в которых участвует моя сестра», — написал он и отметил, что родственники со стороны отца сестры всегда презирали его. «Отстойно, когда тебя заставляют быть там, где ты никому не нужен», — заключил рассказчик.

В комментариях пользователи удивились тому факту, что у автора и его сестры-близнеца разные отцы. Многие заявили, что это крайне редкое явление, а другие усомнились в правдоподобности истории.

Ранее другая пользовательница Reddit сделала ДНК-тест и узнала неприятную для себя правду. После этого она решила развестись с мужем.

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      Олег Давыдов
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