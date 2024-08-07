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06:03, 7 августа 2024Интернет и СМИ

Женщина сделала ДНК-тест и решила развестись с мужем

Фото: Fabian Sommer / dpa / Globallookpress.com

Пользовательница Reddit поделилась историей, как сделала ДНК-тест и решила развестись с мужем. Многие комментаторы встали на ее сторону.

Автор поста написала, что по состоянию здоровья она не может самостоятельно выносить ребенка, поэтому они с супругом прибегли к суррогатному материнству. «Мне пришлось сделать серьезную операцию по удалению маточных наростов в надежде увеличить фертильность, а осложнения во время операции привели к удалению матки», — отметила героиня истории.

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В итоге, по словам женщины, ее близкая подруга предложила стать суррогатной матерью. «После двух разочаровывающих сеансов ЭКО, которые не привели к беременности, она забеременела с третьей попытки и выносила мальчика», — рассказала она и добавила, что работала сверхурочно для оплаты многочисленных медицинских счетов.

Недавно героиня истории заметила, что ее подруга и супруг часто проводят вместе время. «Мне также показалось странным, что у нашего сына карие глаза, у нас с мужем — голубые», — добавила она. Позднее женщина посетила с сыном врача, после чего выяснилось, что у ребенка группа крови, которую биологически он не может иметь, если она является его матерью. В итоге женщина сделала ДНК-тест, чтобы подтвердить, что не является биологической матерью ребенка и начала подозревать клинику, в которой осуществлялось ЭКО, в медицинской ошибке.

«Затем мой муж признался, что спал с моей подругой, которая якобы выносила нашего ребенка», — возмутилась автор истории. В итоге женщина приняла решение развестись с мужем и отказаться от родительских прав.

В комментариях пользователи поддержали решение автора поста. Многие также призвали рассказчицу подать в суд на любовницу мужа, так как, вероятно, она оплачивала все ее медицинские расходы.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как отец попросил сделать ее ДНК-тест. После этого брак ее родителей распался.

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      Олег Давыдов
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