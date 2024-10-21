Диетолог назвала правила разгрузочного дня на овсянке

Диетолог Парецкая: разгрузочные дни на овсянке можно проводить два раза в месяц

Разгрузочные дни на овсяной кашке могут способствовать снижению веса, очистке организма и стабилизации уровня сахара в крови, рассказала врач-диетолог Елена Парецкая. Рецепты подходящих для этого каш она назвала в беседе с изданием «Доктор Питер».

Парецкая объяснила, что благодаря высокому содержанию растворимой и нерастворимой клетчатки овсянка способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта, а содержание в ней бета-глюканов может помочь снизить уровень холестерина в крови.

Чтобы провести разгрузочный день на овсянке, на завтрак диетолог порекомендовала приготовить порцию овсянки на воде или молоке, в которую можно добавить немного меда, ягод или орехов для вкуса. Перекусить утром Парецкая посоветовала овсяными хлопьями или правильным овсяным печеньем без сахара.

На обед, продолжила Парецкая, можно приготовить овсянку с овощами (морковью или тыквой), на полдник — овсянку с йогуртом или кефиром, что улучшит усвоение и добавит пробиотиков. Ужином может стать овсянка, приготовленная на воде с добавлением зелени и специй.

Парецкая отметила, что разгрузочные дни на овсянке достаточно проводить один-два раза в месяц, при этом важно следить за своим самочувствием. Она подчеркнула, что перед началом разгрузочного дня важно проконсультироваться с врачом или диетологом.

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