Диетолог перечислила продукты для долголетия

Диетолог Джагер: орехи и овсянка полезны для сердца и долголетия

Диетолог Мелисса Джагер назвала пять продуктов для долголетия и здорового сердца. Ее цитирует Daily Mirror.

Диетолог уверена: тем, кто следит здоровьем, в первую очередь надо включить в рацион продукты, богатые омега-3 жирными кислотами. Это могут быть грецкие орехи, миндаль, фисташки или семена чиа, перечислила она. По словам специалистки, эти орехи и семена помогают поддерживать работу сердца.

Также Джагер призвала есть овсянку, которая благодаря высокому содержанию клетчатки помогает улучшить работу кишечника и контролировать вес. Диетолог уточнила, что лучше всего выбирать простые овсяные хлопья с минимальной обработкой и без добавления сахара.

Еще одним хорошим источником клетчатки диетолог назвала сушеные бобы и фрукты. По ее словам, первый вариант может быть полезной альтернативой чипсам: в бобах содержится белок, необходимые организму вещества и их удобно есть на ходу. Сушеные фрукты тоже могут быть частью здоровой диеты, считает Джагер. Однако она предупредила, что важно выбирать сухофрукты без добавленного сахара.

Пятым полезным для сердца продуктом эксперт назвала оливковое масло первого отжима. По ее словам, в нем содержится сравнительно немного омега-3, зато оно насыщенно другим важным компонентом — жирными кислотами омега-6.

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