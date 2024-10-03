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12:33, 3 октября 2024Забота о себе

Диетолог перечислила продукты для долголетия

Диетолог Джагер: орехи и овсянка полезны для сердца и долголетия

Фото: Mockupo / Unsplash

Диетолог Мелисса Джагер назвала пять продуктов для долголетия и здорового сердца. Ее цитирует Daily Mirror.

Диетолог уверена: тем, кто следит здоровьем, в первую очередь надо включить в рацион продукты, богатые омега-3 жирными кислотами. Это могут быть грецкие орехи, миндаль, фисташки или семена чиа, перечислила она. По словам специалистки, эти орехи и семена помогают поддерживать работу сердца.

Также Джагер призвала есть овсянку, которая благодаря высокому содержанию клетчатки помогает улучшить работу кишечника и контролировать вес. Диетолог уточнила, что лучше всего выбирать простые овсяные хлопья с минимальной обработкой и без добавления сахара.

Еще одним хорошим источником клетчатки диетолог назвала сушеные бобы и фрукты. По ее словам, первый вариант может быть полезной альтернативой чипсам: в бобах содержится белок, необходимые организму вещества и их удобно есть на ходу. Сушеные фрукты тоже могут быть частью здоровой диеты, считает Джагер. Однако она предупредила, что важно выбирать сухофрукты без добавленного сахара.

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Пятым полезным для сердца продуктом эксперт назвала оливковое масло первого отжима. По ее словам, в нем содержится сравнительно немного омега-3, зато оно насыщенно другим важным компонентом — жирными кислотами омега-6.

Ранее эндокринолог Юргита Вараева раскрыла способ побороть тягу к сладкому. По ее словам, отвлечься от желания съесть десерт помогают фрукты.

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      Екатерина Улитина
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