Раскрыт способ побороть тягу к сладкому

Эндокринолог Вараева: с тягой к сладкому помогут бороться фрукты, ягоды и рыба

Пристрастие к сладкому сродни зависимости от алкоголя, никотина или наркотиков, рассказала врач-эндокринолог Юргита Вараева. Способы побороть тягу к сладкому она раскрыла в беседе с aif.ru.

По словам Вараевой, побороть тягу к сладкому помогут злаки, крупы, цельнозерновой хлеб и каши, содержащие полезные, медленно усваиваемые углеводы. «В отличие от быстрых углеводов (сладостей), они расщепляются медленнее, глюкоза в крови повышается постепенно и дольше поддерживается на стабильном уровне. А именно резкое снижение глюкозы — основной энергетической единицы — символизирует мозгу, что мы голодны, и он стремится уровень глюкозы повысить», — объяснила она желание перекусить сладким.

Также, продолжила эндокринолог, можно включать в рацион фрукты и ягоды: в них тоже много простых сахаров, но также содержатся антиоксиданты, пищевые волокна, витамины и биологически активные вещества. Заменить сладкое также могут рыба, мясо птицы, некоторые сорта сыров, поскольку они являются источником тирозина, повышающего уровень гормона удовольствия эндорфина, объяснила она.

Еще среди заменяющих сладости продуктов Вараева назвала горький шоколад и сою с киноа. Последние, отметила она, содержат соединение N-ацетилцистеин, способное снижать тягу к сладкому.

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