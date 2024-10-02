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15:28, 2 октября 2024Забота о себе

Раскрыт способ побороть тягу к сладкому

Эндокринолог Вараева: с тягой к сладкому помогут бороться фрукты, ягоды и рыба

Фото: Alena Ganzhela / Unsplash

Пристрастие к сладкому сродни зависимости от алкоголя, никотина или наркотиков, рассказала врач-эндокринолог Юргита Вараева. Способы побороть тягу к сладкому она раскрыла в беседе с aif.ru.

По словам Вараевой, побороть тягу к сладкому помогут злаки, крупы, цельнозерновой хлеб и каши, содержащие полезные, медленно усваиваемые углеводы. «В отличие от быстрых углеводов (сладостей), они расщепляются медленнее, глюкоза в крови повышается постепенно и дольше поддерживается на стабильном уровне. А именно резкое снижение глюкозы — основной энергетической единицы — символизирует мозгу, что мы голодны, и он стремится уровень глюкозы повысить», — объяснила она желание перекусить сладким.

Также, продолжила эндокринолог, можно включать в рацион фрукты и ягоды: в них тоже много простых сахаров, но также содержатся антиоксиданты, пищевые волокна, витамины и биологически активные вещества. Заменить сладкое также могут рыба, мясо птицы, некоторые сорта сыров, поскольку они являются источником тирозина, повышающего уровень гормона удовольствия эндорфина, объяснила она.

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Еще среди заменяющих сладости продуктов Вараева назвала горький шоколад и сою с киноа. Последние, отметила она, содержат соединение N-ацетилцистеин, способное снижать тягу к сладкому.

Ранее диетолог Нурия Дианова научила готовить полезный бургер. В частности, она посоветовала использовать для этого блюда котлеты из растительных ингредиентов.

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      Александра Лисица
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