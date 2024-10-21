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15:56, 21 октября 2024Россия

Добровольцы отряда «Тигр» спасли раненых бойцов из Чечни в Курской области

Кожемяко: добровольцы из Приморья спасли чеченских бойцов под Любимовкой

Добровольцы отряда «Тигр» из состава 155-й гвардейской бригады морской пехоты ТОФ спасли раненых бойцов из Чечни в курском приграничье. Об этом рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко в Telegram-канале.

Глава региона поделился видео, которое было снято командиром отряда «Тигр» Сергеем Ефремовым. На кадрах показана операция по спасению пострадавших чеченских солдат, которых отряд обнаружил, возвращаясь с боевого выхода в Любимовку Курской области.

Бойцы «Тигра» выделили свой УАЗ для эвакуации раненых в тыл, но по дороге машину атаковал дрон-камикадзе. Тогда Ефремов решил вывезти их своими силами.

«Короче, у нас подбили машину с ранеными, там два тяжелых. Быстро подлетаем, аккуратненько затаскиваете сюда, мы будем держать небо. Пацанов нельзя оставлять. Как договаривались — никого не бросаем», — сказал он за кадром.

По словам Кожемяко, добровольцам из Приморья удалось вывезти раненых солдат, после чего подбитый УАЗ был сожжен противником. Доставленные в госпиталь чеченские бойцы поблагодарили добровольцев за помощь.

Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) окончательно потеряли шанс прорваться к Курской атомной электростанции (АЭС). Сейчас, по его словам, ВСУ пытаются сохранить лицо.

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      Анастасия Волова
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