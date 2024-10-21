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09:40, 21 октября 2024Россия

В «Ахмате» заявили о потере Украиной шанса прорваться к Курской АЭС

Командир отряда «Ахмата» Аид: ВСУ потеряли шанс прорваться к Курской АЭС

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) окончательно потеряли шанс прорваться к Курской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщил командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид, его цитирует ТАСС.

«Скажу так: единственный свой шанс по прорыву на атомную электростанцию в первые несколько дней, так называемый план блицкриг для того, чтобы выставить нам ядерный ультиматум, Украина уже упустила», — считает руководитель отряда.

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По его данным, в районе Курской АЭС российские военные быстро стянули боеспособные подразделения, которые начали «перемалывать» украинскую армию. ВСУ пытаются сохранить лицо, однако их шанс уже потерян, добавил он.

Курская АЭС находится в Курчатове, на берегу реки Сейм, в 40 километрах западнее Курска и примерно в 110 километрах от границы с Украиной. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявлял, что ВСУ после вторжения в Курскую область, где бои идут больше 14 дней, планировали захватить Курскую АЭС меньше чем за неделю.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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