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17:35, 21 октября 2024Силовые структуры

Два безработных россиянина украли 100 пачек пельменей и попались

В Нижнем Новгороде поймали двух безработных мужчин, укравших 100 пачек пельменей

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Нижнем Новгороде задержаны 41-летний и 38-летний безработные жители областного центра, которые украли из производственного цеха 100 пачек пельменей и аппарат высокого давления для уборки и очистки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Они рассказали, что пачки с пельменями они выбросили, а устройство для мойки продали неизвестному. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

По данным правоохранителей, кража была совершена из производственного цеха, расположенного в Автозаводском районе. О преступлении полицейским сообщил работник предприятия. Он рассказал, что неизвестные проникли в здание в вечернее время. Прибывшие на место силовики установили, что злоумышленники отжали пластиковое окно. Общая стоимость похищенных пельменей составила 30 тысяч рублей, а аппарата для мойки — 10 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Воркуте задержали 38-летнюю женщину, укравшую из магазина около 200 плиток шоколада.

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      Анна Габай
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