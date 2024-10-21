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20:40, 21 октября 2024Ценности

Джулия Фокс расстегнула куртку и показала публике голую грудь

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Американская актриса, модель итальянского происхождения Джулия Фокс вышла в свет в откровенном виде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

34-летняя знаменитость появилась на премьере фильма «Тренер», которая состоялась в рамках кинофестиваля в Риме. Фокс предстала перед публикой в белой юбке длины макси и синей куртке спортивного бренда Adidas. При этом на размещенных кадрах видно, что она расстегнула верхнее изделие и показала на камеры обнаженную грудь.

Также можно заметить, что для своего образа звезда примерила белый чепчик и взяла с собой клатч в виде спортивной перчатки. Вдобавок визажисты сделали ей макияж с акцентом на глаза, нанеся на них голубые тени.

Ранее Джулия Фокс снялась топлес для журнала Flaunt.

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      Карина Черных
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