Джулия Фокс расстегнула куртку и показала публике голую грудь

Американская актриса, модель итальянского происхождения Джулия Фокс вышла в свет в откровенном виде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

34-летняя знаменитость появилась на премьере фильма «Тренер», которая состоялась в рамках кинофестиваля в Риме. Фокс предстала перед публикой в белой юбке длины макси и синей куртке спортивного бренда Adidas. При этом на размещенных кадрах видно, что она расстегнула верхнее изделие и показала на камеры обнаженную грудь.

Также можно заметить, что для своего образа звезда примерила белый чепчик и взяла с собой клатч в виде спортивной перчатки. Вдобавок визажисты сделали ей макияж с акцентом на глаза, нанеся на них голубые тени.

Ранее Джулия Фокс снялась топлес для журнала Flaunt.