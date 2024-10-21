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13:03, 21 октября 2024Мир

Экс-посол США призвал ЕС разместить войска на Украине

Экс-посол США в Японии Вайнштайн призвал ЕС разместить войска на Украине

Фото: Robert Michael / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) должен разместить войска на Украине после окончания конфликта. Об этом заявил бывший посол США в Японии Кеннет Вайнштайн в интервью Politico.

«Если между Украиной и Россией будет демилитаризованная зона, я бы предложил, чтобы она была укомплектована войсками ЕС, не войсками НАТО и не войсками США», — заявил экс-посол США.

Вайнштайн призвал ЕС подготовиться к отправке войск на Украину в рамках предоставления гарантий безопасности. По мнению дипломата, для Евросоюза критически важно дать Киеву существенные гарантии безопасности. Он добавил, что размещение контингентов на Украине покажет серьезность намерений объединения.

Ранее Politico со ссылкой на источники сообщило, что в ЕС обсудят отправку миротворцев на Украину. По словам европейского чиновника, вопрос отправки миротворческого контингента на Украину рано или поздно возникнет.

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      Юрий Леонов
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