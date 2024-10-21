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12:25, 21 октября 2024Мир

В ЕС обсудят отправку миротворцев на Украину

Politico: в ЕС обсудят отправку европейских миротворцев на Украину

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) обсудят отправку своих миротворцев на Украину после завершения конфликта. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Вопрос отправки европейских миротворцев на Украине рано или поздно возникнет», — приводит издание слова европейского чиновника на правах анонимности.

Он допустил, что Евросоюз обсудит подобную инициативу «после окончания украинского конфликта».

19 октября стало известно, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудит с министрами обороны стран G7 разрешение на применение Киевом дальнобойного оружия для ударов по территории России.

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      Дарья Устьянцева
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