Экс-премьер Украины оценил способность Киева создать собственное ядерное оружие

Азаров: альтернативой ЯО может стать созданная Киевом «грязная бомба»

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров оценил способность Киева создать собственное ядерное оружие. В беседе с «Известиями» он выразил мнение, что это невозможно, поскольку республика не располагает должными технологиями, однако альтернативой такому типу вооружений может послужить собранная на Украине «грязная бомба».

По его словам, для изготовления такой бомбы можно взять за основу радиоактивные отходы атомных электростанций.

Азаров добавил, что после договоренностей о выводе ядерного оружия с территории Украины в республике демонтировали все ядерные пусковые установки и носители. Сама документация никогда не была в доступе у Киева. При этом, подчеркнул эксперт, здесь проводились ядерные исследования, в Киеве даже был создан «опытный реактор», который сейчас не функционирует.

«По моей информации, харьковский реактор пострадал в результате обстрелов, и сейчас на нем ничего не делается... Поэтому все разговоры о том, что Киев сделает ядерную бомбу, пустые», — рассказал экс-премьер Украины.

Снаряды и бомбы, созданные на основе атомных отходов, могут привести к «радиоактивному заражению». Шансы на изготовление такой бомбы у украинцев большие, в особенности если в этом окажет помощь американская сторона, резюмировал Азаров.

Ранее заявление президента Владимира Зеленского о ядерном оружии для Украины назвали сигналом отчаяния. По словам экспертов британской газеты The Daily Telegraph (DT), разговоры о ядерном вооружении не приблизят украинского лидера к цели в переговорах по поводу членства в НАТО.