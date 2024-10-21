Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:04, 21 октября 2024Россия

Еще один беспилотник сбили в российском регионе

Губернатор Богомаз: еще один беспилотник сбили в Брянской области

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще один беспилотник в небе над Брянской области. Об этом сообщил глава российского региона в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что на месте работают экстренные службы. Предварительно, разрушений и пострадавших нет.

«Спасибо нашим защитникам!» — написал Богомаз.

В ночь на 21 октября губернатор сообщал о том, что ПВО сбила беспилотник. Пострадавших и разрушений также не было.

Ранее ПВО сбила БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью. Инцидент произошел 20 августа в 13:50 по московскому времени.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Боец ВС РФ сообщил, что в Курской области воюют 14 бригад ВСУ. В регион переброшены почти все боеспособные части армии

      Следствие по делу Логиновой о торговле детьми продлили на три месяца

      Российский боец озвучил рекорды сложности боев в Курской области

      В США заявили об угрозе Трампа Путину из-за Украины

      Еще один беспилотник сбили в российском регионе

      Экс-премьер Украины оценил перспективы создания Киевом ядерного оружия

      Названы самые популярные у россиян продукты

      Песков объяснил решение Путина принять президента ОАЭ у себя дома

      В российском регионе мужчина умер в бане во время празднования своего 28-летия

      На Западе сообщили об угрозе Трампа Путину из-за Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше