Еще один беспилотник сбили в российском регионе

Губернатор Богомаз: еще один беспилотник сбили в Брянской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще один беспилотник в небе над Брянской области. Об этом сообщил глава российского региона в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что на месте работают экстренные службы. Предварительно, разрушений и пострадавших нет.

«Спасибо нашим защитникам!» — написал Богомаз.

В ночь на 21 октября губернатор сообщал о том, что ПВО сбила беспилотник. Пострадавших и разрушений также не было.

Ранее ПВО сбила БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью. Инцидент произошел 20 августа в 13:50 по московскому времени.