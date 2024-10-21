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11:10, 21 октября 2024Экономика

Ушедшая из России компания подала 20 исков о защите товарных знаков

«Ъ»: покинувшая Россию ExxonMobil подала около 20 исков о защите товарных знаков

Фото: Kirkam / Shutterstock / Fotodom

Американская компания ExxonMobil, покинувшая Россию после начала боевых действий на Украине, начала активно защищать свою интеллектуальную собственность. С начала лета она подала около 20 исков по поводу незаконного использования ее товарных знаков в российские арбитражные суды. Об этом со ссылкой на данные из картотеки арбитражных дел пишет «Коммерсантъ».

Подавляющая часть претензий относится к индивидуальным предпринимателям. Они касаются нарушения исключительных прав и незаконного использования товарных знаков, в первую очередь на продукции моторных масел. Таковыми компания считает надписи Mobil 1, Mobil ultra, Mobil super, Mobil, Delvac, а также изображение пегаса — фирменного знака ExxonMobil.

По состоянию на 20 октября суды удовлетворили полностью три иска, еще четыре удовлетворены частично, а остальные находятся в процессе рассмотрения. Штрафы за нарушения назначены небольшие, крупнейший размер — 100 тысяч рублей.

Как отмечает издание, ExxonMobil стала первой западной крупной нефтегазовой компанией, которая озаботилась защитой своих товарных знаков в России. При этом компании из других отраслей работают над этим вопросом гораздо активнее.

Юрист практики «Интеллектуальная собственность» K&P.Group Кристина Тимофеева предположила, что Exxon хочет защитить собственную репутацию, которая может пострадать из-за использования некачественных подделок.

Ранее сообщалось, что доля продаж поддельных автозапчастей в России достигла максимума с 2007 года, при этом такими товарами не брезгуют и крупные площадки, а их стоимость нередко не отличается от цены оригинала. Чаще всего автовладельцы и автосервисы сталкиваются с поддельным моторным маслом.

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      Платон Щукин
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