Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:11, 21 октября 2024Силовые структуры

ФСБ задержала двоих мужчин за вербовку россиян в террористическое сообщество

В Алтайском крае ФСБ задержала мужчин за вербовку в террористическое сообщество
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Алтайском крае сотрудники ФСБ задержали двоих местных жителей за вербовку россиян в террористическое сообщество. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета (СК) России по краю Людмила Рязанцева.

Мужчины проходят подозреваемыми по статье 205.1 УК РФ («Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение террористической деятельности»). Их отправили под стражу.

По версии следствия, один из подозреваемых, 58-летний житель города Барнаула, является членом экстремистской организации и придерживается таких взглядов. В 2022 году он приехал в родной край и стал призывать местных жителей к осуществлению террористической деятельности.

Подозреваемый по второму уголовному делу, 57-летний житель Первомайского района, также является участником террористического сообщества. С января 2022-го по октябрь 2024 года он осуществлял вербовку граждан для участия в нем.

Ранее суд приговорил к 21 году лишения свободы жителя Челябинской области за подготовку теракта в администрации Рубцовска Алтайского края.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      «Нанесу удар прямо в центр гребаной Москвы». Трамп заявил, что угрожал Путину из-за Украины

      Российские военные нанесли удары по местам дислокации ВСУ и наемников в Кривом Роге

      Названа польза оливкового масла в профилактике деменции

      В подконтрольной Киеву части Запорожской области взрыв повредил объект инфраструктуры

      Российский рядовой защитил гранатометчика от атаки украинских FPV-дронов

      Жители российского города напали на автомобиль с кавказцами и попали на видео

      Россиянин во время ссоры расправился с братом

      В МИД России оценили слова Киева о возможной остановке боевых действий

      Белорусская теннисистка стала первой ракеткой мира

      ФСБ задержала двоих мужчин за вербовку россиян в террористическое сообщество

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше