ФСБ задержала двоих мужчин за вербовку россиян в террористическое сообщество

В Алтайском крае ФСБ задержала мужчин за вербовку в террористическое сообщество

В Алтайском крае сотрудники ФСБ задержали двоих местных жителей за вербовку россиян в террористическое сообщество. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета (СК) России по краю Людмила Рязанцева.

Мужчины проходят подозреваемыми по статье 205.1 УК РФ («Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение террористической деятельности»). Их отправили под стражу.

По версии следствия, один из подозреваемых, 58-летний житель города Барнаула, является членом экстремистской организации и придерживается таких взглядов. В 2022 году он приехал в родной край и стал призывать местных жителей к осуществлению террористической деятельности.

Подозреваемый по второму уголовному делу, 57-летний житель Первомайского района, также является участником террористического сообщества. С января 2022-го по октябрь 2024 года он осуществлял вербовку граждан для участия в нем.

Ранее суд приговорил к 21 году лишения свободы жителя Челябинской области за подготовку теракта в администрации Рубцовска Алтайского края.

