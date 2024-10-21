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07:34, 21 октября 2024Силовые структуры

Выступающего против СВО россиянина осудили за подготовку теракта в администрации города

Суд приговорил жителя Челябинской области к 21 году за подготовку теракта

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

2-й Восточный окружной военный суд приговорил к 21 году лишения свободы жителя Челябинской области за подготовку теракта в администрации города. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Первые четыре года мужчина проведет в тюрьме, а остальной срок будет в колонии строгого режима. Его также оштрафовали на 300 тысяч рублей.

По версии следствия, осужденный выступал против проведения спецоперации (СВО). На этом фоне 28 сентября 2022 года он уехал из России в Киргизию, где начал общаться с представителями украинской военизированной организации Легион «Свобода России» (признана в России террористической и запрещена). В результате подсудимый получил от куратора методические материалы, в которых рассказывалось о средствах и способах маскировки, а также об изготовлении самодельного взрывчатого вещества (СВУ). После прочтения россиянин отправил куратору видеозапись присяги на верность организации.

Подсудимый вернулся в Россию и приехал в Рубцовск Алтайского края ради выполнения задач Легиона. Сначала он собрал и передал информацию об инфраструктурных объектах города, а потом начал подготовку к теракту в администрации города. Мужчина успел купить необходимые компоненты и изготовить СВУ, после чего был задержан.

Ранее в Москве суд приговорил к 12 годам лишения свободы 50-летнего местного жителя за участие в той же террористической организации Легион «Свобода России»

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