Гнавший самогон россиянин попал в больницу из-за взрыва в своей квартире

Под Иркутском в квартире загорелся самогонный аппарат, один человек в больнице

В городе Ангарске Иркутской области один человек пострадал из-за загоревшегося самогонного аппарата. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram.

Пожар произошел в одном из многоквартирных домов в квартире на четвертом этаже. В ликвидации возгорания участвовали 14 сотрудников и 4 единицы техники, были эвакуированы четыре человека.

Хозяин квартиры получил ожоги, его госпитализировали. Сведений о состоянии здоровья горожанина в МЧС не привели.

Ранее в Ульяновске произошел пожар, жертвами которого стали три человека. Предполагалось, что возгоранию предшествовал неустановленный взрыв. Позже в МЧС причиной трагедии назвали самодельный самогонный аппарат с газовой горелкой.