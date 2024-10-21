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13:14, 21 октября 2024Россия

Гнавший самогон россиянин попал в больницу из-за взрыва в своей квартире

Под Иркутском в квартире загорелся самогонный аппарат, один человек в больнице

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В городе Ангарске Иркутской области один человек пострадал из-за загоревшегося самогонного аппарата. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram.

Пожар произошел в одном из многоквартирных домов в квартире на четвертом этаже. В ликвидации возгорания участвовали 14 сотрудников и 4 единицы техники, были эвакуированы четыре человека.

Хозяин квартиры получил ожоги, его госпитализировали. Сведений о состоянии здоровья горожанина в МЧС не привели.

Ранее в Ульяновске произошел пожар, жертвами которого стали три человека. Предполагалось, что возгоранию предшествовал неустановленный взрыв. Позже в МЧС причиной трагедии назвали самодельный самогонный аппарат с газовой горелкой.

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      Алан Босиков
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