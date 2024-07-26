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22:39, 26 июля 2024Россия

Названа предварительная причина пожара в доме в Ульяновске

МЧС назвало самодельный самогонный аппарат причиной пожара в Ульяновске
СюжетПожары в России

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Причиной пожара в доме в Ульяновске, где погибли трое, по предварительным данным, стало использование самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«По предварительной информации, причина пожара — использование самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой», — отмечается в заявлении ведомства.

26 июля стало известно, что в Ульяновске загорелся жилой многоэтажный дом. Пожар произошел на третьем этаже. Предполагалось, что возгоранию предшествовал неустановленный взрыв. Очевидцы сняли ЧП на видео.

Ранее сообщалось, что в городе Артем в Приморском крае произошел пожар в реанимации городской больницы. В областной прокуратуре уточнили, что огонь распространился по палате интенсивной терапии на первом этаже здания. Площадь пожара составила десять квадратных метров.

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      Марина Совина
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