Названа предварительная причина пожара в доме в Ульяновске

МЧС назвало самодельный самогонный аппарат причиной пожара в Ульяновске

Причиной пожара в доме в Ульяновске, где погибли трое, по предварительным данным, стало использование самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«По предварительной информации, причина пожара — использование самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой», — отмечается в заявлении ведомства.

26 июля стало известно, что в Ульяновске загорелся жилой многоэтажный дом. Пожар произошел на третьем этаже. Предполагалось, что возгоранию предшествовал неустановленный взрыв. Очевидцы сняли ЧП на видео.

Ранее сообщалось, что в городе Артем в Приморском крае произошел пожар в реанимации городской больницы. В областной прокуратуре уточнили, что огонь распространился по палате интенсивной терапии на первом этаже здания. Площадь пожара составила десять квадратных метров.

