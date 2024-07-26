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19:06, 26 июля 2024Россия

Горящая жилая многоэтажка в России попала на видео

Очевидцы сняли на видео пожар в жилой многоэтажке в Ульяновске

Очевидцы сняли на видео пожар в жилом многоэтажном доме в Ульяновске. Соответствующее видео с ЧП в российском городе опубликовал Telegram-канал Baza.

Отмечается, что огонь появился на третьем этаже многоквартирного дома, который находится на улице Корункова. По данным авторов поста, в настоящее время горят уже три квартиры.

Один из подъездов сильно задымлен. По предварительной информации, из многоэтажки эвакуировали всех жильцов, данных о пострадавших пока нет.

По информации источника «Известий», на месте ЧП произошел взрыв.

Ранее стало известно, что в городе Артем в Приморском крае произошел пожар в реанимации городской больницы. В областной прокуратуре уточнили, что огонь распространился по палате интенсивной терапии на первом этаже здания. Его площадь составила десять квадратных метров.

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      Никита Абрамов
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