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20:27, 21 октября 2024Россия

Губернатор Севастополя сообщил о гибели капитана ВМФ в Сирии

Глава Севастополя Развожаев сообщил о гибели капитана ВМФ Михайленко в Сирии

Фото: Yamam al Shaar / Reuters

В Сирии погиб капитан первого ранга Военно-морского флота (ВМФ) Вооруженных сил России Николай Михайленко. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Николай Николаевич Михайленко погиб при выполнении специальных задач в Сирийской арабской республике. Будем помнить нашего героя!» — написал чиновник.

Он рассказал, что сослуживцы отзывались о капитане как о профессионале и настоящем боевом товарище. По их словам, Михайленко воспитывал молодых курсантов и умело их обучал.

Ранее съемочная группа ГТРК «Луганск» попала под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР). В результате погиб офицер пресс-центра Министерства обороны России Евгений Половодов, сопровождавший репортеров. Два журналиста получили ранения.

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      Никита Абрамов
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