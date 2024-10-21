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23:03, 21 октября 2024Мир

«Хезболла» нанесла ракетный удар по базе военной разведки Израиля

«Хезболла» нанесла ракетный удар по базе Глилот разведки Израиля

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Бойцы ливанского движения «Хезболла» нанесли ракетный удар по базе военной разведки Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу движения.

В сообщении уточняется, что ракетный удар был нанесен по базе Глилот в пригороде Тель-Авива.

«Бойцы исламского сопротивления атаковали высокоточными ракетами базу Глилот, принадлежащую военной разведке в пригороде Тель-Авива», — уточнили представители движения.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что ливанское движение «Хезболла» выпустило 360 снарядов в сторону страны. Отмечается, что из данного числа около 220 снарядов пересекли ливано-израильскую границу.

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      Марина Совина
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