«Хезболла» нанесла ракетный удар по базе военной разведки Израиля

«Хезболла» нанесла ракетный удар по базе Глилот разведки Израиля

Бойцы ливанского движения «Хезболла» нанесли ракетный удар по базе военной разведки Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу движения.

В сообщении уточняется, что ракетный удар был нанесен по базе Глилот в пригороде Тель-Авива.

«Бойцы исламского сопротивления атаковали высокоточными ракетами базу Глилот, принадлежащую военной разведке в пригороде Тель-Авива», — уточнили представители движения.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что ливанское движение «Хезболла» выпустило 360 снарядов в сторону страны. Отмечается, что из данного числа около 220 снарядов пересекли ливано-израильскую границу.