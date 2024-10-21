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10:05, 21 октября 2024Ценности

Хирург раскрыл пластические операции Ким Кардашьян

Хирург Амер Хуссейн: телезвезда Ким Кардашьян прибегала к ботоксу и ринопластике

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Ведущий хирург престижной клиники Pall Mall Medical в Британии Амер Хуссейн раскрыл пластические операции американской телезвезды Ким Кардашьян, которые она сделала к своему 44-летию. Соответствующий комментарий публикует The Sun.

Так, по мнению доктора, предпринимательница выбрала сбалансированный подход, чтобы аккуратно скорректировать недостатки своей внешности. Он предположил, что Кардашьян прибегала к ботоксу для устранения морщин на лбу и филлерам для придания объема губам и щекам. Кроме того, возможно знаменитость сделала ринопластику и подтяжку шеи и бровей.

Что касается операций на тело, то медик считает, что миллиардерша выполнила абдоминопластику, липосакцию, увеличение груди и неинвазивную подтяжку ягодиц. При этом Кардашьян решила омолодить кожу локтей и коленей с помощью филлеров с содержанием гиалуроновой кислоты.

Также собеседник портала обратил внимание на кожу лица, волосы и зубы знаменитости. Специалист уточнил, что Кардашьян прошла курс лазерной эпиляции, направленный на удаление волос по всему телу, а также выполнила микропигментацию кожи головы и установила виниры.

В августе фанаты призвали Ким Кардашьян удалить снимки с отпуска из-за обилия фотошопа.

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      Мария Винар
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