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17:03, 21 октября 2024Россия

Идею эстонских властей защитить границу буями с лезвиями оценили в России

Сенатор Климов: идея властей Эстонии защитить границу буями с лезвиями — симптом
Андрей Климов

Андрей Климов. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Идея властей Эстонии защитить границу буями с лезвиями — психиатрический симптом. Так инициативу департамента полиции и погранохраны страны оценил сенатор Андрей Климов, его слова приводит портал «Абzац».

По словам Климова, люди в Эстонии живут в психозе, и для избавления от этого заболевания нужно обращаться к врачу. Он отметил, что единственная роль, которую выполнят буи с лезвиями в случае установки — станут сигналом россиянам, которые могут задуматься о пересечении границы на лодке.

«Если эта мера от тех, кто хочет выплыть из России куда-нибудь, то они должны знать, чем их собираются встречать эстонские "друзья". Если от подводных лодок или фрегатов ракетных, то это смешно», — заявил Климов.

Об идее установить на границе буи с лезвиями сообщалось ранее 21 октября. Инициатива упоминалась не в контексте противодействия подводным лодкам или ракетным фрегатам, а в рамках борьбы с нелегальными мигрантами, которых уже ловили на границе на реке Нарва.

ЖЗЛ
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