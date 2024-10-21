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13:10, 21 октября 2024Бывший СССР

Эстония назвала новый метод для борьбы с мигрантами на границе с Россией

ERR: Эстония изучает возможность установки буев с лезвиями на границе с Россией

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Власти Эстонии изучают возможность установки буев с лезвиями на водной границе с Россией. Новый метод для борьбы с мигрантами назвал замглавы департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаар, передает ERR.

Ведомство намерено провести проверку водной пограничной инфраструктуры. Согласно оценке департамента, цепочку буев стоит установить на участках, где легче нелегально пересечь воды. ERR напоминает, что летом пограничники задержали несколько мужчин. Они нелегально попали на территорию Эстонии через реку Нарва, которая разделяет одноименный город и российский Ивангород.

«В рамках пилотного проекта мы рассматриваем возможность строительства водной инфраструктуры на нашей восточной границе», — сказал Коммусаар. Власти решили изучить, как поступают другие страны.

Полиция выбрала два варианта для тестирования: длинная система соединенных между собой буев и упрощенный забор, плавающий на понтонах. Первый метод предполагает оснащение сложных мест устройствами с режущими лезвиями. В таком случае, если кто-то решит пересечь водную инфраструктуру, то от лодки почти ничего не останется, объяснил замглавы ведомства. Департамент также намерен выяснить, какие системы подходят для быстрого течения реки.

20 октября стало известно о планах Эстонии купить дальнобойные ракеты и беспилотники для повышения обороноспособности и защиты границ в будущем.

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      Кристина Есикова
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