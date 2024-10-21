Индия заявила о прекращении четырехлетнего приграничного противостояния с Китаем

Индия заявила о прекращении четырехлетнего приграничного противостояния с КНР

Индия прекратила четырехлетнее приграничное противостояние с Китаем, достигнув соглашения с КНР, позволяющего возобновить патрулирование границ. Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар, передает Bloomberg.

«Это создает основу для мира и спокойствия в приграничных районах, которые должны быть и были там до 2020 года», — сказал глава МИД. Он отметил, что «процесс разъединения с Китаем» практически завершен.

Объявление было сделано за день до запланированного визита председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди на саммит БРИКС в России, что подготавливает почву для возможной двусторонней встречи двух лидеров, отмечает агентство.

Отношения между Пекином и Нью-Дели были заморожены с июня 2020 года, когда 20 солдат индийской армии погибли, предположительно, в результате драк с применением камней и железных палок с китайскими солдатами на спорной границе Индии и Китая. Некоторые индийские солдаты, спасаясь, прыгали в реку Галван с большой высоты, получив при этом травмы. Стороны обвиняли друг друга в пересечении пограничной линии и нарушении договоренностей.

В настоящее время две самые населенные страны мира — Индию и Китай — разделяет условная линия, получившая название «линия Макмагона» (по имени секретаря по иностранным делам Британской Индии, который предложил эту границу в 1914 году). Индия и правительство Далай-ламы (фактического руководителя государства Тибет) признали существующую границу, а Китай — нет, о чем было сообщено в официальной дипломатической ноте в 1959 году.

В этом же году Индия заявила об отторжении китайской стороной части штата Аруначал-Прадеш, в 1962 году вспыхнул двусторонний вооруженный конфликт, в результате которого под контроль Китая перешли принадлежавшие Индии около 38 тысяч квадратных километров в районах Ладакх и Аксайчин.

После этого неоднократно предпринимались попытки решить проблему: два китайско-индийских соглашения — от 1993 и 1996 годов — были безрезультатными. Спорными остаются два участка приграничной территории: в северо-восточной части Кашмира и на севере штата Аруначал-Прадеш. Между двумя странами проходит немаркированная граница протяженностью 3488 километров.