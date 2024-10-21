Госдеп США призвал Израиль минимизировать ущерб мирным жителям Ливана

Госдеп: США призвали Израиль минимизировать ущерб мирным жителям Ливана

Вашингтон продолжает призывать Израиль сделать все возможное, чтобы минимизировать ущерб гражданской инфраструктуре и мирному населению в результате операций против ливанского шиитского движения «Хезболлах», заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, израильская армия должна принять меры, чтобы не наносить удары по гражданской инфраструктуре и придерживаться международного гуманитарного права. Патель отметил, что Израилю необходимо снизить ущерб гражданскому населению и инфраструктуре.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США призвали Израиль проводить операции в Ливане против шиитской группировки «Хезболла» более аккуратно.