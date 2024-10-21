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15:42, 21 октября 2024Силовые структуры

Изъятые ФСБ золотые самородки стоимостью 300 миллионов рублей попали на видео

ФСБ показала видео с изъятыми у банды на Урале золотыми самородками весом 41 кг
Начало событий в новости ФСБ накрыла банду с золотыми самородками весом 41 килограмм на 300 миллионов рублей

ФСБ показала оперативное видео с изъятым в Челябинской области у членов межрегиональной преступной группы незаконно добытым золотом. Запись предоставили «Ленте.ру» в пресс-службе регионального управления российской спецслужбы.

На кадрах видны золотые самородки и слитки. Главарю банды предъявлено обвинение в незаконном обороте драгоценных металлов.

Ранее 21 октября ФСБ сообщила о задержании на Урале банды, занимавшейся незаконной добычей золота. Общий вес изъятого драгметалла превышает 41 килограмм, его стоимость оценивается в 300 миллионов рублей. Участники группировки промышляли на территории нескольких субъектов России, а сбывали добычу в Екатеринбурге.

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      Любовь Ширижик
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