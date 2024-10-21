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13:03, 21 октября 2024Силовые структуры

ФСБ накрыла банду с золотыми самородками весом 41 килограмм на 300 миллионов рублей

На Урале ФСБ изъяла у банды золотые самородки весом 41 кг на 300 млн рублей

Кадр: ФСБ РФ

В Челябинской области сотрудники ФСБ накрыли банду, занимавшуюся незаконной добычей золота. Об этом РИА Новости сообщили в центре общественных связей российской спецслужбы.

Участники межрегиональной преступной группы промышляли на территории нескольких субъектов России, а сбывали добычу в Екатеринбурге. В ходе обысков у задержанных силовики изъяли золотые самородки и слитки общим весом свыше 41 килограмма и стоимостью более 300 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте драгоценных металлов.

В августе сообщалось, что сотрудники МВД задержали начальника участка добывающего предприятия на одном из месторождений в Магаданской области за незаконный оборот самородного золота.

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      Любовь Ширижик
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