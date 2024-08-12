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19:00, 12 августа 2024Силовые структуры

В России задержали иностранца за незаконный оборот самородного золота

В Магадане задержали иностранца за незаконный оборот 1,3 кг самородного золота

Фото: Пресс-центр МВД России

Сотрудники правоохранительных органов задержали иностранного гражданина, занимающего должность начальника участка добывающего предприятия на одном из месторождений в Магаданской области, за незаконный оборот самородного золота. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным Волк, факт хищения и незаконного хранения драгоценного металла был выявлен в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Самородок». Предварительно, задержанный похитил и хранил среди личных вещей минеральное сырье, в котором содержалось 1,3 килограмма самородного золота. Ущерб от его действий составил более восьми миллионов рублей.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по статьям 158 («Кража») и 191 («Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга») УК РФ. Личности его возможных сообщников устанавливаются.

Ранее сотрудники пограничного управления ФСБ не допустили незаконный вывоз из России в Китайскую Народную Республику золота стоимостью более 28 миллионов рублей. По данным ведомства, драгоценный металл пытались вывезти в полувагоне с углем в грузовом поезде.

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      Олеся Мицкевич
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