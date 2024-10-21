Израиль примет меры против Франции

МИД Израиля примет меры против Франции из-за недопуска на выставку вооружений

Министерство иностранных дел (МИД) Израиля примет меры против Франции из-за недопуска на выставку вооружений израильских компаний, чья техника была задействована в секторе Газа и Ливане. Об этом сообщил глава израильского МИД Исраэль Кац в социальной сети Х.

«Я попросил министерство иностранных дел Израиля принять юридические и дипломатические меры против решения президента Франции Эммануэля Макрона запретить израильским компаниям представлять свою продукцию на выставке Euronaval в Париже в следующем месяце», — заявил Кац.

Решение французских властей министр назвал «антидемократическими мерами», которые неприемлемы в отношении дружественных государств. Кац призвал Макрона отменить условия, выдвинутые израильским компаниям для участия в выставке.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил французского лидера в неуважении и невежестве после его слов о создании Израиля указом ООН.