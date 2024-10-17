Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:15, 17 октября 2024Мир

Нетаньяху обвинил Макрона в неуважении после его слов о создании Израиля

Нетаньяху назвал неуважением и невежеством слова Макрона о создании Израиля

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в неуважении и невежестве после его слов о создании Израиля указом ООН. С критикой в адрес главы государства он выступил в интервью изданию Figaro.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль был создан в результате арабо-израильской войны, в которой ООН не участвовала. Он назвал высказывание Макрона «удручающим искажением истории». «ООН признала право еврейского народа на государство, но она определенно не создала его», — отметил премьер.

Он также осудил призыв Макрона к введению эмбарго на поставки оружия Израилю, которое применяется для ведения боевых действий в секторе Газа и Ливане. По словам Нетаньяху, подобное предложение является «постыдным».

Ранее Макрон на закрытом заседании совета министров призвал Нетаньяху не забывать, что Израиль появился в 1947 году по решению Генассамблеи ООН, которая поддержала разделение Палестины после окончания британского мандата на независимые арабское и еврейское государство.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В НАТО заявили о необходимости определения границ Украины

      В Израиле назвали обстрелы ЦАХАЛ миротворцев ООН оплошностью

      Нетаньяху обвинил Макрона в неуважении после его слов о создании Израиля

      Посольство Китая ответило на обвинения США в помощи России

      Эмили Ратаковски показала фанатам обнаженные фото

      Россиян предупредили об опасности секса с давно переболевшими лихорадками Марбург и Эбола

      Над российским регионом сбили три украинских беспилотника

      Умер бывший солист One Direction

      Оператор «Северного потока» ответил на заявления страховщиков по вмятине на трубопроводе

      В Белом доме назвали дату встречи по Украине в формате «Рамштайн»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше