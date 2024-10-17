Нетаньяху обвинил Макрона в неуважении после его слов о создании Израиля

Нетаньяху назвал неуважением и невежеством слова Макрона о создании Израиля

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в неуважении и невежестве после его слов о создании Израиля указом ООН. С критикой в адрес главы государства он выступил в интервью изданию Figaro.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль был создан в результате арабо-израильской войны, в которой ООН не участвовала. Он назвал высказывание Макрона «удручающим искажением истории». «ООН признала право еврейского народа на государство, но она определенно не создала его», — отметил премьер.

Он также осудил призыв Макрона к введению эмбарго на поставки оружия Израилю, которое применяется для ведения боевых действий в секторе Газа и Ливане. По словам Нетаньяху, подобное предложение является «постыдным».

Ранее Макрон на закрытом заседании совета министров призвал Нетаньяху не забывать, что Израиль появился в 1947 году по решению Генассамблеи ООН, которая поддержала разделение Палестины после окончания британского мандата на независимые арабское и еврейское государство.