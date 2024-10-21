Израиль заявил о подготовке ударов по целям «Хезболлы» в Ливане

ЦАХАЛ: ВВС Израиля нанесут удары по целям «Хезболлы» в Ливане в ближайшие часы

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля в ближайшие часы нанесут новые удары по целям движения «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагар уточнил, что военные атакуют разные районы в Ливане, среди которых и Бейрут.

«В ближайшие часы мы продолжим атаковать цели "Хезболлы" по всему Ливану, включая района Дахия в Бейруте», — заявил он на брифинге.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США призвали Израиль проводить операции в Ливане против шиитской группировки «Хезболла» более аккуратно. По ее словам, Вашингтон не поддерживает нанесение ударов по густонаселенным районам Бейрута.

