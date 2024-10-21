Кабмин направит миллиарды рублей на сохранение льготной ипотеки в селах

Правительство направит ₽6,8 млрд на сохранение льготной ипотеки в селах

Правительство России направит 6,8 миллиарда рублей на сохранение льготной ипотеки в селах и льготных кредитов на благоустройство домов. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что 6,4 миллиарда рублей направят на льготную сельскую ипотеку со ставкой до трех процентов годовых. Это даст возможность просубсидировать в этом году 142,8 тысячи ранее выданных кредитов.

Остальные 330 млн рублей потратят на реализацию программы льготных займов на благоустройство домов по ставке до пяти процентов. Средства можно использовать на проведение в дом электро-, водо- и газоснабжения, отопления, канализации, ремонт инженерных систем и крыш.

Ранее стало известно, что в Госдуме обсудят создание в России нескольких новых ипотечных программ. В первую очередь кредиты на жилье на особых условиях планируют разработать для занятых на передовых высокотехнологичных производствах.