Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:38, 21 октября 2024Ценности

Кайли Дженнер появилась на гала-вечере в винтажном платье с «голым» верхом

Фото: Sthanlee Mirador / Sipa USA / Legion-Media

Американская телезвезда Кайли Дженнер посетила благотворительное мероприятие Academy Museum Gala в винтажном образе модного дома Mugler. Снимки публикует Vogue.

Знаменитость появилась на гала-вечере в платье из коллекции бренда 1998-го года. На размещенных кадрах видно, что бархатный наряд украшает прозрачная вставка, создающая эффект «голого» верха. При этом волосы предпринимательницы распустили, а на лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках.

Материалы по теме:
Из миллиардерши в банкрота. Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
Из миллиардерши в банкрота.Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
21 мая 2024
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее. Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее.Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
25 мая 2024

Ранее в октябре Кайли Дженнер заказала торт со своей мини-копией с модного дебюта в Париже. Предпринимательница поделилась в сторис снимком, на котором было запечатлено кондитерское изделие, изготовленное по фото ее образа с показа люксового бренда Coperni.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      «Нанесу удар прямо в центр гребаной Москвы». Трамп заявил, что угрожал Путину из-за Украины

      Раскрыта причина внезапной смерти девяти обезьян в зоопарке

      Россиянам пообещали аномальное тепло

      В США заявили о планах Трампа оспорить результаты выборов

      Стало известно об уничтожении десятков латиноамериканских наемников ВСУ

      Кайли Дженнер появилась на гала-вечере в винтажном платье с «голым» верхом

      Дом Дани Милохина собрались продать с многомиллионной скидкой

      «Спартак» отказал Мостовому в стажировке

      Командир спецназа «Ахмат» Аид раскрыл цель поездки Сырского в Сумскую область

      В России 18 человек попали в рабство к цыганам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше