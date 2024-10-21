Кайли Дженнер появилась на гала-вечере в винтажном платье с «голым» верхом

Американская телезвезда Кайли Дженнер посетила благотворительное мероприятие Academy Museum Gala в винтажном образе модного дома Mugler. Снимки публикует Vogue.

Знаменитость появилась на гала-вечере в платье из коллекции бренда 1998-го года. На размещенных кадрах видно, что бархатный наряд украшает прозрачная вставка, создающая эффект «голого» верха. При этом волосы предпринимательницы распустили, а на лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках.

Ранее в октябре Кайли Дженнер заказала торт со своей мини-копией с модного дебюта в Париже. Предпринимательница поделилась в сторис снимком, на котором было запечатлено кондитерское изделие, изготовленное по фото ее образа с показа люксового бренда Coperni.