Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:45, 10 октября 2024Ценности

Кайли Дженнер заказала торт со своей мини-копией с модного дебюта в Париже

Кадр: @kyliejenner

Американская телезвезда Кайли Дженнер заказала торт со своей мини-копией с модного дебюта в Париже. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя предпринимательница поделилась в сторис снимком (в момент написания новости он был удален), на котором запечатлено кондитерское изделие, изготовленное по фото ее образа с показа люксового бренда Coperni. На размещенном кадре видно, что на торте присутствуют замок — символ парка «Диснейлэнд», а также фигурка Дженнер в черном платье, в котором бизнесвумен прошлась по подиуму.

«Ммм, этот торт!» — подписала знаменитость пост.

В августе Дженнер заказала на 27-летие торт с откровенным дизайном и подверглась критике в сети.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Арестованный российский военный блогер отказался заключать контракт для участия в СВО

      Кейт Миддлтон впервые поучаствовала в официальном мероприятии после окончания химиотерапии

      Польша захотела и дальше платить за украинский Starlink

      Рита Дакота показала внешность до и после пластики

      Зеленский опроверг обсуждения прекращения огня

      Алжир отстранил крупнейшего конкурента России из тендера на закупки пшеницы

      Узбекистан заключил контракт с талибами

      Назван способ избежать синдрома «сухого глаза»

      На Украине предрекли Зеленскому проблемы из-за «плана победы»

      Стало известно о начале штурма армией России нескольких населенных пунктов под Курском

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше