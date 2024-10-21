Китай обвинил США и Канаду в нарушении мира из-за Тайваня

Официальный представитель НОАК Ли Си: США нарушает мир в Тайваньском проливе

США и Канада нарушают мир и стабильность, так как направили свои военно-морские силы для прохода через Тайваньский пролив. Об этом заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ли Си, передает агентство Reuters.

«Действия США и Канады создают хаос, нарушают мир и стабильность в Тайваньском проливе. Военные силы командования постоянно находятся в состоянии повышенной боевой готовности, решительно защищают государственный суверенитет», — рассказал представитель китайских вооруженных сил.

По его словам, НОАК в ответ на действия Вашингтона и Оттавы направили свой флот для отслеживания деятельности американских и канадских судов.

26 июня официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь заявила, что США намерены разжечь военный конфликт и устроить «беспилотный ад» в Тайваньском проливе регулярными поставками оружия Тайбэю. Представитель канцелярии также призвала Вашингтон соблюдать принцип «одного Китая» и положения трех совместных коммюнике между КНР и США и прекратить продавать Тайваню вооружение.