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17:49, 21 октября 2024Бывший СССР

Кличко пожаловался на давление силовых органов на местные власти

Мэр Киева Кличко: силовые органы усилили давление на местные власти

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Силовые органы Украины резко усилили давление на местные власти. На это пожаловался мэр Киева Виталий Кличко, сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Сегодня массово из-за многочисленных оперативных действий правоохранителей, их ходатайств в суды, заблокирована работа многих муниципалитетов или коммунальных предприятий. Люди либо отстранены, либо ограничены в исполнении своих обязанностей», — заявил Кличко.

Градоначальник добавил, что из-за действий силовиков многие жители не могут получить коммунальные услуги.

Ранее Кличко рассказал о давлении властей на украинские СМИ. По его словам, такие действия недопустимы, поскольку свобода слова и свобода прессы являются фундаментом украинской демократии.

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      Глеб Палехов
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