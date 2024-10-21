Кличко пожаловался на давление силовых органов на местные власти

Мэр Киева Кличко: силовые органы усилили давление на местные власти

Силовые органы Украины резко усилили давление на местные власти. На это пожаловался мэр Киева Виталий Кличко, сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Сегодня массово из-за многочисленных оперативных действий правоохранителей, их ходатайств в суды, заблокирована работа многих муниципалитетов или коммунальных предприятий. Люди либо отстранены, либо ограничены в исполнении своих обязанностей», — заявил Кличко.

Градоначальник добавил, что из-за действий силовиков многие жители не могут получить коммунальные услуги.

Ранее Кличко рассказал о давлении властей на украинские СМИ. По его словам, такие действия недопустимы, поскольку свобода слова и свобода прессы являются фундаментом украинской демократии.

