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23:41, 9 октября 2024Бывший СССР

Кличко рассказал о давлении властей на украинские СМИ

Кличко: давление властей на критикующие власти украинские СМИ недопустимо
Виталий Кличко

Виталий Кличко. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что давление властей на критикующие чиновников СМИ недопустимо. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Он прокомментировал заявления журналистов издания «Украинская правда» об ограничениях свободы слова. Как уточнил Кличко, подобные случаи — тревожный сигнал. Он добавил, что это негативно сказывается на имидже Украины в мире.

«Давление власти на СМИ — недопустимо. Именно свобода слова, мнения, прессы — это то, что является основой демократии в обществе», — рассказал Кличко.

Ранее украинские журналисты раскрыли масштабные хищения в Минобороны Украины. В плане закупок оптовая цена мяса в два раза превышала розничные цены на рынках и в супермаркетах. Цены на овощи, сообщили СМИ, отличались более чем на 20 процентов.

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      Марина Совина
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