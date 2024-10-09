Кличко рассказал о давлении властей на украинские СМИ

Кличко: давление властей на критикующие власти украинские СМИ недопустимо

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что давление властей на критикующие чиновников СМИ недопустимо. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Он прокомментировал заявления журналистов издания «Украинская правда» об ограничениях свободы слова. Как уточнил Кличко, подобные случаи — тревожный сигнал. Он добавил, что это негативно сказывается на имидже Украины в мире.

«Давление власти на СМИ — недопустимо. Именно свобода слова, мнения, прессы — это то, что является основой демократии в обществе», — рассказал Кличко.

Ранее украинские журналисты раскрыли масштабные хищения в Минобороны Украины. В плане закупок оптовая цена мяса в два раза превышала розничные цены на рынках и в супермаркетах. Цены на овощи, сообщили СМИ, отличались более чем на 20 процентов.