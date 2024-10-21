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10:33, 21 октября 2024Бывший СССР

Командир спецназа «Ахмат» Аид раскрыл цель поездки Сырского в Сумскую область

Командир «Ахмата» Аид: Сырский был в Сумской области из-за проблем ВСУ
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Vadim Ghirda / AP

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский посещал Сумскую область из-за все возрастающих проблем украинских войск под Курском. Об этом заявил командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид, передает ТАСС.

«По нашей информации, даже Сырский прибыл в Сумскую область, чтобы как-то пытаться координировать этот обвал», — рассказал Аид.

Он добавил, что подразделениям армии России удается окружать группировку украинских войск в Курской области благодаря успешным действиям в Донбассе.

Ранее Аид заявил, что наемники стран НАТО неохотно едут в Курскую область, в атаке на российский регион чаще всего участвуют мобилизованные украинцы, которые находятся на фронте не меньше года. По словам российского военного, иностранные наемники якобы опасаются воевать на курском направлении из-за высокого риска, поэтому сейчас их стало гораздо меньше.

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      Валентин Карант
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