Российский военный: наемники стран НАТО неохотно едут в Курскую область

Наемники стран НАТО неохотно едут в Курскую область, в атаке на российский регион чаще всего участвуют мобилизованные украинцы, которые находятся на фронте не меньше года. Подробности о бойцах Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид, передает ТАСС.

По словам российского военного, иностранные наемники якобы опасаются воевать на курском направлении из-за высокого риска, поэтому сейчас их стало гораздо меньше.

«Они думают, что здесь сафари, но оказывается, что на сафари можно фугасной авиабомбой по голове получить. [Теперь] они поняли, что здесь сафари не выйдет. Потому что оказалось, что не только они здесь хищники. И то, что жертвы тоже бегают с винтовками, а иногда и побольше», — отметил командир отряда.

Он также уточнил, что большую часть бойцов ВСУ в курском приграничье составляют мобилизованные около года назад украинцы. «Надо понимать, что мобилизованный, который провел больше года на боевых действиях, это уже профессиональный военный», — заключил Аид.

Бои с украинскими формированиями в Курской области ведутся с 6 августа. Ранее сообщалось, что несколько подразделений ВСУ пытаются бежать полями с позиций в Судже.

