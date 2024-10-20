Стало известно об отступлении ряда подразделений ВСУ в Курской области

ТАСС: ряд подразделений ВСУ отступил с позиций в районе Суджи Курской области

Некоторые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступили с позиций у приграничного города Суджи в Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«В районе Суджи живая сила противника, некоторые подразделения полями пытаются убежать от наших войск», — заявил собеседник агентства.

Ранее российские вертолеты Ка-52м сорвали ротацию украинских подразделений в Курской области. Как сообщили в Минобороны, летчики армейской авиации запустили ракеты по координатам наводчика. Снарядами были уничтожены бронетехника и личный состав ВСУ.

19 октября российское оборонное ведомство проинформировало, что войска Украины потеряли на курском направлении 270 бойцов. Кроме того, силы России отразили контратаку ВСУ в районе Леонидово и продолжили наступление.