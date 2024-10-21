Лера Кудрявцева похвасталась новым внедорожником Tank 500 за 6 млн рублей

Российская ведущая и актриса Лера Кудрявцева похвасталась новым роскошным автомобилем. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость приобрела китайский внедорожник Tank 500. Стоимость машины варьируется в зависимости от комплектации, начальная цена составляет 6 миллионов рублей. По словам телезвезды, новое авто ей необходимо для того, чтобы возить в гимназию дочь Машу.

В августе 53-летняя Лера Кудрявцева позагорала с торчащими из-под купальника накладными волосами.