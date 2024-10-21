Российская ведущая и актриса Лера Кудрявцева похвасталась новым роскошным автомобилем. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
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В августе 53-летняя Лера Кудрявцева позагорала с торчащими из-под купальника накладными волосами.