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17:41, 21 октября 2024Ценности

Лера Кудрявцева похвасталась новым роскошным автомобилем

Лера Кудрявцева похвасталась новым внедорожником Tank 500 за 6 млн рублей

Кадр: Telegram-канал «Звездач»

Российская ведущая и актриса Лера Кудрявцева похвасталась новым роскошным автомобилем. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Знаменитость приобрела китайский внедорожник Tank 500. Стоимость машины варьируется в зависимости от комплектации, начальная цена составляет 6 миллионов рублей. По словам телезвезды, новое авто ей необходимо для того, чтобы возить в гимназию дочь Машу.

В августе 53-летняя Лера Кудрявцева позагорала с торчащими из-под купальника накладными волосами.

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      Карина Черных
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