53-летняя Лера Кудрявцева позагорала с торчащими из-под бикини накладными волосами

Ведущая Лера Кудрявцева позагорала с торчащими из-под бикини накладными волосами

Российская телеведущая Лера Кудрявцева позагорала с торчащими из-под купальника накладными волосами. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летняя знаменитость снялась, лежа в шезлонге в бикини с разноцветным ярким принтом. Данный комплект состоял из топа-бандо и трусов с низкой посадкой. Также звезда надела белую бейсболку, солнцезащитные очки с круглыми линзами и золотистые серьги-кольца. При этом она наклеила искусственные волосы в области бикини, под мышками и над верхней губой.

«Выезжаю на Олимпиаду», — указала в подписи к фото ведущая.

В июне Кудрявцева пожаловалась на лишний вес со словами «нажрала пять килограммов».

