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18:16, 8 августа 2024Ценности

53-летняя Лера Кудрявцева позагорала с торчащими из-под бикини накладными волосами

Ведущая Лера Кудрявцева позагорала с торчащими из-под бикини накладными волосами

Фото: @leratv

Российская телеведущая Лера Кудрявцева позагорала с торчащими из-под купальника накладными волосами. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летняя знаменитость снялась, лежа в шезлонге в бикини с разноцветным ярким принтом. Данный комплект состоял из топа-бандо и трусов с низкой посадкой. Также звезда надела белую бейсболку, солнцезащитные очки с круглыми линзами и золотистые серьги-кольца. При этом она наклеила искусственные волосы в области бикини, под мышками и над верхней губой.

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«Выезжаю на Олимпиаду», — указала в подписи к фото ведущая.

В июне Кудрявцева пожаловалась на лишний вес со словами «нажрала пять килограммов».

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      Карина Черных
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