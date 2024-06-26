Лера Кудрявцева пожаловалась на лишний вес со словами «нажрала пять килограммов»

Российская телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на лишний вес. Рассуждениями на данную тему она поделилась в Telegram.

Авторы Telegram-канала «НеМалахов» обратили внимание на пост знаменитости, в котором она написала следующие слова: «Доброго дня, толстые. Худых не касается». Так, они поинтересовались у Кудрявцевой, что у нее случилось. «Лера, ну что опять началось-то? Нормально ж все было», — задались они вопросом.

В ответ телезвезда заявила, что набрала лишние килограммы. «Где нормально? Где нормально? Все люди худеют к лету, а я нажрала пять килограммов. Нормально у них там все видите ли», — с сарказмом высказалась она.

Ранее российский певец Сергей Лазарев оценил внешность экс-возлюбленной Кудрявцевой. По его словам, телеведущая пьет кровь молодых мужчин.

