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13:13, 26 июня 2024Ценности

Лера Кудрявцева пожаловалась на лишний вес со словами «нажрала пять килограммов»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российская телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на лишний вес. Рассуждениями на данную тему она поделилась в Telegram.

Авторы Telegram-канала «НеМалахов» обратили внимание на пост знаменитости, в котором она написала следующие слова: «Доброго дня, толстые. Худых не касается». Так, они поинтересовались у Кудрявцевой, что у нее случилось. «Лера, ну что опять началось-то? Нормально ж все было», — задались они вопросом.

В ответ телезвезда заявила, что набрала лишние килограммы. «Где нормально? Где нормально? Все люди худеют к лету, а я нажрала пять килограммов. Нормально у них там все видите ли», — с сарказмом высказалась она.

Ранее российский певец Сергей Лазарев оценил внешность экс-возлюбленной Кудрявцевой. По его словам, телеведущая пьет кровь молодых мужчин.

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      Карина Черных
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