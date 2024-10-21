Летевший в Узбекистан самолет с россиянами резко сменил курс и сел в другом месте

Летевший в Ташкент самолет сел в Самаре из-за больного пассажира на борту

Летевший в Узбекистан самолет российской авиакомпании резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с направлявшимся из Москвы в Ташкент Airbus A321 19 октября. Экипаж доложил о больном пассажире на борту.

Отмечается, что командир воздушного судна решил следовать на незапланированный аэродром. В результате лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары.

Сигналы бедствия и срочности пилоты не объявляли. О состоянии больного после рейса не сообщается.

Ранее пилотов самолета российской авиакомпании пытались ослепить лазером в небе. Инцидент случился на борту следовавшего из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород лайнера 13 октября.