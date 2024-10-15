Пилотов самолета с россиянами на борту пытались ослепить в небе

Пилотов летевшего из Петербурга самолета пытались ослепить лазером в небе

Пилотов самолета российской авиакомпании пытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород лайнера 13 сентября. Экипаж доложил об освещении кабины пилотов лазером зеленого цвета из высотных домов.

Несмотря на случившееся, командир воздушного судна решить продолжить выполнение рейса. В результате самолет благополучно приземлился в аэропорту назначения.

Ранее следовавший в Москву самолет резко сменил курс и экстренно сел в другом месте из-за массовой драки на борту. Один из пассажиров начал дебоширить в салоне воздушного судна: он оскорблял попутчиков, а также провоцировал на конфликт членов экипажа.