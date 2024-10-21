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14:36, 21 октября 2024Бывший СССР

Литва предложила НАТО разработать план обороны Украины

Глава МИД Литвы Ландсбергис предложил НАТО разработать план обороны Украины

Фото: Ints Kalnins / Reuters

НАТО может разработать план обороны Украины еще до того, как Киев вступит в альянс. Подготовить стратегию защиты Украины представителям военного блока предложил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает ТАСС.

«Планы обороны для нас были подготовлены уже после приема Литвы в НАТО. Вопрос в том, должна ли Украина ждать их десятилетиями. Составить планы можно уже сейчас», — заявил дипломат.

Он добавил, что разработка такого плана стала бы «серьезным сигналом Москве».

Ранее Politico со ссылкой на источники сообщило, что в ЕС обсудят отправку миротворцев на Украину. По словам неназванного европейского чиновника, вопрос отправки миротворческого контингента на Украину рано или поздно возникнет.

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      Глеб Палехов
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