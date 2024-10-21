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03:30, 21 октября 2024Из жизни

Мальчика нашли без руки и головы после нападения крокодила на пляже

В Малайзии крокодил утащил десятилетнего мальчика в море на глазах у его друзей

Фото: Lim Huey Teng / Reuters

В Малайзии крокодил растерзал десятилетнего мальчика. Об этом сообщает малайзийская газета The Star.

Инцидент произошел в губернаторстве Сабах. Крокодил набросился на ребенка, когда тот купался в море возле пляжа. Рептилия утащила его в воду на глазах у его друзей. Родственники и соседи пытались искать мальчика, но тщетно.

После обращения его отчима к поискам присоединились четверо сотрудников полиции. Им удалось найти тело в 600 метрах места происшествия. У него отсутствовали правая рука и голова.

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      Олег Парамонов
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