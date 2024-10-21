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11:16, 21 октября 2024Россия

Мать пропавшего без вести солдата-срочника рассказала о его смерти в Курской области

Мать срочника из Екатеринбурга сообщила о его смерти в Курской области

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Мать пропавшего солдата-срочника Российской армии сообщила о его смерти в Курской области. Об этом она рассказала сетевому изданию «Екатеринбург Онлайн».

Россиянка искала 19-летнего сына около месяца. «Извещение пришло в военкомат, [личность бойца] определили по ДНК», — пояснила она.

Женщина призналась, что после смерти сына не видит смысла в жизни. «Максим — мой единственный сыночек», — пояснила она.

Данные о судьбе срочника подтвердила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

Ранее стало известно о российских военнослужащих, которые два месяца находились в окружении противника. Все это время они укрывались в лесах, а также предоставляли информацию о позициях украинских войск.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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