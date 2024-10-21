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11:30, 21 октября 2024Бывший СССР

Министр обороны Украины Умеров дал совет главе ГУР Буданову после коррупционного скандала

Умеров: главе ГУР Буданову лучше заниматься разведкой, а не военными закупками
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Министр обороны Украины Рустем Умеров дал совет главе Главного управления разведки (ГУР) страны Кириллу Буданову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заниматься разведкой, а не военными закупками. Об этом глава военного ведомства рассказал в интервью газете The Washington Post.

После коррупционного скандала в сфере военных закупок для ГУР Украины, компания «Спецтехноэкспорт» стала полностью контролироваться министерством обороны страны. Она закупала военные запчасти для техники и была «печально известна тем, что ввязывалась в скандалы, связанные с отмыванием денег», пишет газета.

Издание приводит слова Умерова, который после скандала посоветовал Буданову сосредоточиться «на разведке, а не на приобретении» военной продукции. Также глава министерства обороны развеял слухи о возможной отставке Буданова, заявив, что он «останется на своей должности».

В том же интервью Умеров говорил, что Украина постоянно вела консультации с США во время переговоров с Россией весной 2022 года. Глава военного ведомства рассказал, что Вашингтон знал о содержании переговоров Москвы и Киева.

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      Сергей Болиев
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