Министр обороны Украины Умеров дал совет главе ГУР Буданову после коррупционного скандала

Умеров: главе ГУР Буданову лучше заниматься разведкой, а не военными закупками

Министр обороны Украины Рустем Умеров дал совет главе Главного управления разведки (ГУР) страны Кириллу Буданову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заниматься разведкой, а не военными закупками. Об этом глава военного ведомства рассказал в интервью газете The Washington Post.

После коррупционного скандала в сфере военных закупок для ГУР Украины, компания «Спецтехноэкспорт» стала полностью контролироваться министерством обороны страны. Она закупала военные запчасти для техники и была «печально известна тем, что ввязывалась в скандалы, связанные с отмыванием денег», пишет газета.

Издание приводит слова Умерова, который после скандала посоветовал Буданову сосредоточиться «на разведке, а не на приобретении» военной продукции. Также глава министерства обороны развеял слухи о возможной отставке Буданова, заявив, что он «останется на своей должности».

В том же интервью Умеров говорил, что Украина постоянно вела консультации с США во время переговоров с Россией весной 2022 года. Глава военного ведомства рассказал, что Вашингтон знал о содержании переговоров Москвы и Киева.